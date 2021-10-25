Инфляционные ожидания населения в октябре увеличились, превысив локальный максимум июля 2021 года, и достигли максимальных значений с ноября 2016 года. Согласно проведенному по заказу Банка России очередному опросу ООО «инФОМ», данные которого приводятся в комментарии регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» , граждане оценивают инфляцию на год вперед в 13,6%.

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,6% (+1,3 п. п. к сентябрю). Наблюдаемая населением инфляция в октябре также возросла, но осталась чуть ниже уровней июля-августа 2021 года. Еe медианная оценка составила 16,3% (+0,7 п. п.).», — отмечается в обзоре.

Там уточняется, что оценки ожидаемой инфляции в большей степени увеличились у респондентов без сбережений. Особенности восприятия ценовой динамики таковы, что большее внимание обращают на себя товары и услуги с максимальным ростом цен.

Товары и услуги, цены на которые растут умеренно или снижаются, чаще всего не учитываются при оценке личной инфляции. В результате оценки ожидаемой и наблюдаемой населением инфляции устойчиво превышают средние уровни роста цен по всей потребительской корзине. В 2021 году оценки наблюдаемой населением инфляции росли быстрее индекса потребительских цен вслед за наиболее подорожавшими товарами и услугами. Например, в октябре респонденты заметно чаще высказывали озабоченность ростом цен на яйца, крупы, макароны, мясо, фрукты и овощи, молоко и молочные продукты.

Ускорение роста цен на эти товары фиксировалось Росстатом в сентябре текущего года. На фоне ускорения инфляции увеличилась доля респондентов, которые регулярно пытаются оценивать будущий рост цен. В октябре данная доля составила 31%, это максимальное значение с октября 2018 года, когда такой вопрос начал задаваться. Предыдущий максимум фиксировался в мае 2021 года и составлял 30%. До начала пандемии, в конце 2019 — начале 2020 года, этот показатель находился в диапазоне 20—22%. При этом в октябре произошло увеличение доли тех респондентов, которые формируют свои инфляционные ожидания, исходя из текущей динамики цен на продукты. Она составила 46% от всех опрошенных (включая и тех, кто обычно не делает предположений о будущей инфляции). Это тоже максимум с октября 2018 года. При формировании инфляционных ожиданий респонденты также часто обращают внимание на текущее изменение цен на бензин (43% опрошенных), колебания курса рубля (40%), ситуацию с урожаем (35%).

По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также увеличились, хотя и остались ниже локального максимума мая — июня 2021 года. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год повысились и находились в интервале 6,4—7%.

По оценкам Банка России, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Также сохраняются риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями. В этих условиях баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.