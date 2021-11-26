Группа «Тинькофф» приобрела контрольную долю (51%) в компании «Джаст Лук» — разработчике финтех-сервиса для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump.Finance, говорится в сообщении группы.



«Сделка проведена в интересах «Тинькофф Бизнеса» — направления «Тинькофф» по работе с малым, средним и крупным бизнесом. Jump.Finance станет частью экосистемы «Тинькофф Бизнеса», в рамках которой команда сервиса продолжит работу над ним. Коммерческие условия соглашения не раскрываются», — говорится в релизе.

Как поясняют в группе, Jump.Finance — один из лидеров рынка программного обеспечения для автоматизации выплат для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми. Также сервис помогает автоматизировать документооборот с исполнителями, отчетность и управление заказами.

Согласно планам, Jump.Finance в экосистеме «Тинькофф Бизнеса» усилит линейку отраслевых решений для компаний и предпринимателей. Клиенты Jump.Finance получат бесшовный доступ к таким финансовым продуктам для бизнеса, как кредитование, идентификация, выпуск виртуальных карт и управление счетами.

На сегодняшний день сервисом пользуется более 3 тыс. компаний, которые с его помощью осуществляют выплаты более чем 500 тыс. физических лиц и самозанятых. Основные клиенты Jump.Finance — средний и крупный бизнес, работающий с физическими и самозанятыми лицами. Выручка компании за 2021 год ожидается на уровне 200 млн рублей, что в три раза превышает показатель 2020-го.