Рост ипотеки и автокредитования замедлился в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года, при этом приток средств граждан во вклады возобновился, а прибыль банковского сектора увеличилась, свидетельствуют данные опубликованного Банком России квартального аналитического обзора «Банковский сектор» .

Кредитование компаний, включая малый и средний бизнес, в III квартале 2021 года выросло на 3,8%, что соответствует уровню II квартала. Больше половины прироста пришлось на крупных заемщиков из сырьевых отраслей и застройщиков жилья, уточняют в ЦБ.

Рост ипотеки за квартал замедлился до 6,1% с 8,2%, в основном из-за модификации льготной программы «6,5%» и периода отпусков. Банки продолжили активно выдавать потребительские кредиты — рост составил 5,7%, чуть ниже 5,9% во II квартале. При этом в октябре произошло более заметное торможение на фоне повышения макронадбавок и роста ставок. Темп роста автокредитов снизился до 6,3% с 7,3% во II квартале вслед за сокращением продаж новых автомобилей.

«Как и ранее, наблюдался приток бюджетных (плюс 12,5%) и корпоративных средств (плюс 3,6%) в банки. Средства населения после сокращения на 0,8% в первом полугодии опять начали расти (плюс 1,4% в III квартале), при этом основной прирост в августе — сентябре обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась из-за увеличения ставок», — указывает регулятор.



Чистая прибыль российского банковского сектора в III квартале увеличилась до 686 млрд рублей с 610 млрд во II квартале за счет роста кредитования и трансакционной активности клиентов, снижения расходов на резервы, а также очень сдержанного роста операционных расходов, говорится в обзоре.