



Российский банковский сектор заработал в октябре 231 млрд рублей, за десять месяцев — 2,1 трлн. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2021 года» .

Октябрьская прибыль оказалась на 18% больше сентябрьской. Доходность на капитал составила 23,8% в годовом выражении.

Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов, поясняется в материале ЦБ.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 248 с 244, однако по итогам десяти месяцев доля прибыльных банков в активах сектора чуть снизилась — до 98% с 99%. При этом прибыль банковского сектора за десять месяцев оказалась на 62% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года; около 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

По предварительным данным, в октябре ощутимо замедлилось необеспеченное потребительское кредитование — до 1,4% с 1,7% в сентябре и 2,2% в августе, указано в резюме обзора . Вероятно, это связано с постепенным усилением действия принятых ранее «охлаждающих» мер, а также увеличением стоимости кредитов, рассуждают в Центробанке.

Такое замедление позитивно с учетом уже достаточно высокой долговой нагрузки населения, однако нужно больше времени, чтобы убедиться в устойчивости тренда, подчеркивает регулятор.

Ипотека, наоборот, немного ускорилась — до 2,3% (с учетом секьюритизации) с 2,1% в сентябре, что в том числе обусловлено маркетинговой политикой застройщиков и банков, ограничивающих рост ставок.

Корпоративное кредитование также активно росло (плюс 1,6%) по широкому спектру индустрий, как и месяцем ранее.



Объем средств населения увеличился на 0,6%, при этом продолжают расти срочные вклады на фоне повышения ставок. Приток средств организаций замедлился до 0,3% с 1,8% в сентябре из-за существенных налоговых выплат.