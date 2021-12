Поставщики платежных приложений будут обязаны с 1 октября 2023 года обеспечить возможность использования карт «Мир» в приложениях. Такое требование установлено в опубликованном в понедельник указании Банка России.

«Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением предоставляемого им платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт», — говорится в нормативном акте регулятора.



По состоянию на 1 ноября 2021 года в перечень поставщиков платежных приложений включены 63 организации, из них, в частности, Samsung Electronics Co Ltd, Apple Distribution International Ltd уже обеспечили возможность осуществлять оплату картами «Мир» для пользователей своих приложений, напоминает ТАСС.