Банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний «Гранель» проектное финансирование в размере 27 млрд рублей для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Аникеевский» в Красногорском округе Московской области.



Проект из шести очередей предполагает возведение жилых домов высотой от четырех до шести этажей, создание социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройство прогулочных и игровых зон. Общая площадь застройки составит 557 тыс. кв. м.

«Проектное финансирование существенно увеличило ввод жилья в регионах. Для поддержания этой динамики мы готовы финансировать девелоперские проекты любого масштаба. Со многими девелоперами у Банка ДОМ.РФ сложились долгосрочные партнерские отношения. Суммарный лимит наших сделок с группой «Гранель» по пяти проектам в Москве и Московской области уже превышает 76 миллиардов рублей, которые были направлены на строительство более чем 1 миллиона квадратных метров», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Уточняется, что эта сделка — одна из крупнейших у банка в Московской области. Всего для строительства в регионе 5,8 млн кв. м жилья банк направил девелоперам уже 314 млрд рублей.