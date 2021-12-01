Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило базовую оценку кредитоспособности Абсолют Банка с «caa1» до «b3», подтвердило скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне «b3», а долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «B2», изменив прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам, а также по эмитенту в целом с «негативного» на «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

В рейтинговом агентстве уточняют, что анализ и оценки учитывают консолидированные финансовые показатели группы, в которую также входит санируемая «дочка» Абсолют Банка — Балтинвестбанк. Сам «Абсолют» подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», напоминают в Moody's.

Улучшение базовой оценки кредитоспособности «Абсолюта» и изменение прогноза по его рейтингу отражают в первую очередь усиление капитальной позиции группы после модификации Центробанком РФ условий финансового оздоровления Балтинвестбанка 30 сентября этого года, поясняют аналитики.

Еще один фактор поддержки базовой оценки кредитоспособности — улучшение качества активов группы и показателей регулярной прибыли. Начиная с 2020 года группа получает чистую прибыль. По оценке аналитиков, качество доходов Абсолют Банка улучшилось, хотя на финансовый результат влиял роспуск резервов на потери по ссудам. В Moody's полагают, что способность «Абсолюта» поддерживать и улучшать финансовые результаты будет зависеть от дальнейшего повышения качества активов и устойчивого снижения потребности в резервах, а также от достаточности поступлений от растущих направлений бизнеса для покрытия операционных расходов и резервирования. Банк в настоящий момент фокусируется на ипотеке, банковских гарантиях и обслуживании компании «РЖД» (это один из крупных акционеров НПФ «Благосостояние»), ее структур и контрагентов.

Moody's указывает на уменьшение доли проблемных кредитов банка в течение последних 18—24 месяцев за счет взыскания средств, списаний и продажи исторических проблемных ссуд. Хотя доля остается высокой — почти 20% от валового кредитного портфеля, — аналитики видят пространство для ее дальнейшего снижения.



В числе прочего в релизе агентства поясняется, что депозитные рейтинги «Абсолюта» выше его скорректированной базовой оценки кредитоспособности благодаря умеренной вероятности получения банком господдержки в случае необходимости. Эксперты принимают во внимание то, что Абсолют Банк находится под косвенным конечным контролем государства через «Благосостояние» и его акционеров, а также тот факт, что Балтинвестбанк в рамках санации является получателем госпомощи через Агентство по страхованию вкладов и ЦБ.