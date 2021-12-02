Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» на уровне «ruВВВ», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидности и удовлетворительной оценкой системы корпоративного управления.

Агентство отмечает ограниченные рыночные позиции банка, которые обусловлены невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке. При этом сильные рыночные позиции в домашнем регионе определяют его участие в социально значимых проектах. В то же время концентрация бизнеса на домашнем регионе (75% ссудной задолженности) оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Агентство позитивно оценивает снижение объемов кредитования связанных сторон.

«Эксперт РА» отмечает комфортную позицию банка по капиталу при высокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне, что позволяет банку выдержать обесценение до 13% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Половину чистой прибыли организация направляет на выплату дивидендов: по итогам 2020 года на выплату дивидендов направлено 250 млн рублей. Стабильность процентных и комиссионных доходов обуславливает высокие показатели прибыльности: RoE по РСБУ за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года составила 12%, NIM — 5,9%. Умеренные затраты на операционную деятельность позволяют банку эффективно управлять доходами и расходами (показатель CIR за указанный период составил 59%). Как и прежде, агентство отмечает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска: на 1 октября 2021 года отношение принимаемых банком крупных кредитных рисков к величине активов за вычетом резервов составило 21%.

Аналитики также пишут об удовлетворительном качестве активов. По состоянию на 1 октября 2021 года основная доля активов приходится на кредитный портфель юрлиц (30%), который характеризуется повышенным уровнем просроченной задолженности (8,7% портфеля) и умеренной отраслевой диверсификацией. Розничный портфель за последние 12 месяцев вырос на 21%, в результате чего его доля в активах увеличилась с 24% до 27%. Основными драйверами роста за последние 12 месяцев выступают необеспеченные потребительские кредиты, преобладающие в структуре ссудной задолженности физлиц (62% портфеля на 1 октября 2021 года), и ипотечные ссуды. Качество кредитов физических лиц оценивается как умеренно высокое.

Банк стабильно поддерживает комфортный уровень высоколиквидных активов: остатки на корреспондентских счетах в Банке России и кредитных организациях с высоким рейтингом кредитоспособности, а также средства в кассе совокупно составляют 7,9% активов.

Также агентство обращает внимание на приемлемую позицию по ликвидности, которая обусловлена наличием адекватного запаса балансовой ликвидности: на 1 октября 2021 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 15% и 31% соответственно. При этом наличие портфеля необремененных высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают вклады населения (72% привлеченных средств). Средства корпоративных клиентов за последние 12 месяцев приросли на 14%, и их доля на 1 октября 2021 года составила 25% привлеченных средств. При этом география привлечения клиентских средств по большей части ограничена Кировской областью.