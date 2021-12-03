Банк России предлагает обязать банки передавать данные в кредитные бюро в режиме реального времени для борьбы с кредитным мошенничеством — ЦБ второй квартал подряд фиксирует снижение ущерба граждан от социальной инженерии в общем объеме похищенных мошенниками денег, но по факту ситуация не улучшается; некоторые случаи мошенничества с социальной инженерией пока не попадают напрямую в статистику регулятора, например схемы, когда мошенники убеждают гражданина оформить на себя несколько кредитов в разных банках и перевести им полученные деньги, пишут «Ведомости» , ссылаясь на мнение первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, высказанное им в кулуарах форума Antifraud.

По его словам, бюро кредитных историй (БКИ) должны получать информацию о выданном кредите в режиме реального времени — практически в момент зачисления денег на счет клиента. Тогда следующий банк, к которому обратится гражданин еще за одним кредитом, увидит только что выданную ссуду. Такая мера сможет удержать граждан от увеличения долговой нагрузки, а банки — обезопасить от невозвратных ссуд. Сейчас по закону кредиторы обязаны отправлять данные в БКИ не позднее пяти дней с момента выдачи, с 2022 года этот срок сократится до трех рабочих дней, а с середины 2024 года — до двух.

Россиянам предложили согласовывать банковские операции с родственниками Граждане жалуются, что если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения денежных средств не произошло.

На практике часть банков передает информацию в БКИ на ежедневной основе, но основная часть — в течение двух — трех дней или дольше, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ): срок зависит от технологического совершенства их автоматизированной банковской системы, и сокращение сроков передачи позволит снизить ущерб не только от мошенничества, совершаемого средствами социальной инженерии, но и от других типов кредитных мошенничеств. «Эквифакс» также готов работать в таком режиме. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) не согласились с коллегами: сейчас НБКИ предоставляет сервисы, которые фиксируют заявки в режиме онлайн, и предупреждает об этом кредиторов и субъектов кредитной истории, но такие сервисы не должны стоять в центре борьбы с кредитными мошенниками, они могут только дополнять меры, принимаемые кредиторами и регулятором.

В кредитных организациях считают, что более оперативные данные о выданных кредитах в БКИ могли бы снизить количество мошеннических случаев, но есть проблема «первой заявки»: если с выявлением повторных обращений за кредитом сложностей нет, то первая заявка вызывает меньше подозрений. С учетом текущей технической оснащенности мошенников предлагаемая ЦБ мера вряд ли поможет переломить растущий тренд обмана с помощью социальной инженерии. Также банки испытывают сложности из-за отсутствия онлайн-сведений о выдаче кредитов в БКИ: это позволяет не только совершать такие мошенничества, но и злоупотреблять клиентам, массово оформляющим несколько кредитов почти сразу.