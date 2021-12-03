В Минфине оценили последствия от присоединения к механизму Pillar 2 — одному из двух столпов (вместе с Pillar 1) фискальной реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), главная цель которой — борьба с офшорами и размыванием налоговой базы: в ведомстве не видят существенных рисков для российских преференциальных налоговых режимов, напротив, реализация глобальной инициативы выгодна для страны. В результате реализации Pillar 2 условия всех заключенных с другими странами соглашений об избежании двойного налогообложения будут пересмотрены, пишут «Ведомости» , ссылаясь на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

По его словам, один из принципов механизма Pillar 2 предполагает повышение ставки налога у источника на выплату за рубеж процентов, роялти и ряда других аналогичных платежей, за исключением дивидендов, до 9%, для России это выгодно, поскольку со многими странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), которые освобождают эти виды платежей от налогов внутри страны. Если ОЭСР имплементирует эту часть инициативы Pillar 2 через формат многосторонней конвенции, то, скорее всего, ставка по всей линейке двусторонних соглашений повысится автоматически. Альтернатива этому способу реализации Pillar 2 — пересмотр параметров каждого конкретного соглашения с целью увеличения ставки налога, взимаемого у источника, до 9%.

Другая — и основная — часть механизма Pillar 2 предусматривает, что будет установлен минимальный порог по налогу на прибыль: эффективная ставка по всему холдингу должна составлять 15% — появится возможность включить в налоговую базу в России часть прибыли дочерних организаций крупных российских холдингов, если эти «дочки» расположены в зарубежных низконалоговых юрисдикциях. Такая опция будет реалистична лишь при выполнении двух условий: первое — материнская компания группы должна находиться в России, второе — эффективная ставка налога на прибыль в стране «прописки» дочерних структур, объединенных в международный холдинг, не достигает 15%, пояснил Сазанов.

Минфин увидел риски для бизнеса из-за глобального выравнивания ставок по налогу на прибыль Глобальное выравнивание ставок по налогу на прибыль до минимального уровня в 15% – механизм Pillar 2 фискальной реформы ОЭСР – создает риски для российских преференциальных налоговых режимов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова в кулуарах Московского финансового форума, уточнив, что в зоне риска находятся такие секторы, как, например, IT-индустрия, сельское хозяйство и другие активные отрасли.

Как полагает партнер PwC Михаил Филинов, теоретически под удар попадут, например, торговые «дочки» российских холдингов; например, в таких ситуациях, когда отечественная производственная организация экспортирует свою продукцию через зарубежную дочернюю компанию, к которой применяется, допустим, нулевая ставка по налогу на прибыль. Таких схем продажи довольно много, среди юрисдикций для регистрации торговых «дочек» популярен, например, Дубай, но, как правило, уровень рентабельности этих подразделений сравнительно невысок, поскольку действующие правила Налогового кодекса о трансфертном ценообразовании внутри международной группы не позволяют уклоняться от налогов таким способом.

По словам Сазанова, риски от присоединения к Pillar 2 для российских преференциальных режимов нужно просчитывать, но в первом приближении они не кажутся материальными. Во-первых, общая ставка по налогу на прибыль в России — 20%, поэтому даже если какое-либо подразделение группы и пользуется льготами, то в целом по холдингу, скорее всего, минимальный порог в 15% будет соблюден. Во-вторых, под оборот в 750 млн евро подпадает не так много холдингов, и большая часть пользователей преференциальных режимов не проходит этот фильтр.