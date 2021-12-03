Минстрой для модернизации государственной информсистемы (ГИС) ЖКХ предлагает несколько пересмотреть ее наполнение, пишет «Коммерсант» . Планируется сократить дублирование сведений за счет большей интеграции с другими базами и реестрами, одновременно дополнив систему, созданную в 2017 году, новыми наборами данных.

Через ГИС ЖКХ граждане могут оплачивать счета и передавать показания счетчиков, организации обязаны предоставлять в систему различные данные (например, об объеме поставляемых ресурсов). Работа ГИС регулярно критиковалась участниками рынка — в частности, за избыточность данных, которые необходимо отражать.

Эту проблему законопроект отчасти решает: Минстрой предлагает сократить излишнюю нагрузку по размещению информации в ГИС ЖКХ за счет интеграции с другими информсистемами, а также с базами данных и реестрами, находящимися в ведении федеральных и региональных органов власти. В Минстрое ожидают, что это снизит дублирование информации, например ресурсоснабжающим организациям (РСО) не придется размещать данные, которые должны вносить другие лица.

Одновременно с этим Минстрой предлагает расширить набор сведений в ГИС — прежде всего за счет информации об ИНН, который нужен поставщикам услуг для взыскания задолженности с граждан. Сейчас у организаций нет полной информации для подачи иска, при этом с 2022 года возобновляется обязанность указания ИНН, СНИЛС или других идентификаторов должника-гражданина при обращении в суд. Размещаться данные об ИНН будут за счет интеграции с Единым госреестром налогоплательщиков, но не автоматически. Для их загрузки в систему потребуется запрос РСО через ГИС ЖКХ. Из проекта неясно, потребуется ли для этого согласие самого гражданина. Юристы полагают, что в такой ситуации с точки зрения защиты персональных данных оно скорее необязательно.

Пополнит ГИС также информация о вступивших в силу актах, подтверждающих наличие задолженности за период не более чем три года, а также о ее погашении — предоставлять их в автоматизированном режиме будут Судебный департамент при Верховном суде и Федеральная служба судебных приставов. Эти сведения необходимы для автоматизации предоставления гражданам субсидии на оплату ЖКУ — с 2022 года органы соцзащиты будут получать информацию через ГИС ЖКХ (до этого граждане самостоятельно получали от всех поставщиков необходимые документы). Как отмечают в Минстрое, изначально планировалось, что органы соцзащиты будут подавать через ГИС запросы поставщикам услуг о наличии задолженности, но речь шла о нагрузке на РСО примерно в 11 млн таких запросов в месяц, поэтому подход был изменен.

Член общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин называет законопроект «очень нужным» — после ужесточения требований к подаче исков участники рынка «сильно страдают от того, что не могут получить личные данные граждан». В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) поддерживают предложения по включению в ГИС данных об ИНН, если для этого не требуется регистрация самого гражданина. В противном случае из-за низкой популярности ГИС ЖКХ среди населения (сейчас в ней зарегистрировано всего около 4 млн граждан) в РАВВ сомневаются, что это поможет выявить всех должников.