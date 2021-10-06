Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, утверждающий перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами при предоставлении услуг через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Минцифры разработало проект постановления правительства, в рамках которого предполагается утвердить перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с гражданами при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также при предоставлении иных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры. Проектом постановления предусматривается появление перечня услуг в сфере ЖКХ на «Госуслугах».

Уточняется, что перечень предоставляемых услуг будет пополняться. На портале гражданам будут доступны такие услуги, как получение счета на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с информацией о задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги. Оплатить счет можно будет с применением Системы быстрых платежей Банка России и иных способов оплаты.

На портале гражданам будут доступны также услуги по информированию о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ в сфере ЖКХ, а также по внесению показаний индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставлению возможности подачи заявки на получение услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и предоставлению возможности заключения договоров горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, договоров электроснабжения, газоснабжения.

Проектом постановления предусматривается, что реализация в качестве пилотного проекта получения счета на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с информацией о задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, оплаты счетов с применением СБП планируется на декабрь 2021 года. Срок планируемой реализации проекта в промышленной эксплуатации намечен на сентябрь 2022 года. Услуга по получению информации о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ в сфере ЖКХ, как пилотный проект планируется к реализации в сентябре 2022 года, а в качестве проекта в промышленной эксплуатации — в декабре 2022 года.



Получение собственником помещения в многоквартирном доме информации о региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в качестве пилотного проекта намечено на июнь, а в качестве проекта в промышленной эксплуатации — на декабрь 2022 года. Внесение показаний индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов для расчета размера платы за коммунальные услуги планируется в декабре 2021 года и июне 2022 года соответственно, получение информации о потраченных за прошлый год средствах на управление многоквартирным домом — в январе и июне 2022 года соответственно.