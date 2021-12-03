Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 15 июля 2022 года определить критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан. Об этом говорится в утвержденном президентом перечне поручений по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!», сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации внести изменения в законодательство РФ, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — говорится в тексте документа.



Также президент поручил внести изменения в законодательство, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов).