Фора-Банк до конца февраля отменил комиссию за перевод денежных средств в Армению через сервис «МИГ», сообщила пресс-служба кредитной организации.



«С 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года в мобильном приложении «Фора-Онлайн» переводы «МИГ» в Армению будут осуществляться бесплатно, без комиссии. Отправить деньги можно в любое время — 24/7, в выходные и в праздники, со счета любой карты Фора-Банка», — говорится в релизе.

В финучреждении добавили, что всем новым клиентам банк дарит карту Visa Gold с кэшбэком до 20% с бесплатным обслуживанием на весь срок действия карты, ее можно заказать на сайте Банки.ру в разделе «Спецпредложения».

Уточняется, что перевести деньги онлайн в Армению можно, зная лишь номер телефона получателя. Перевод придет мгновенно на счет получателя, открытый в одном из банков-партнеров: АйДи Банке, Ардшинбанке, АрмБизнесБанке или Эвокабанке.