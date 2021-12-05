Хоум Кредит Банк запустил новогодний марафон по семейной финансовой грамотности. Он выполнен в виде адвент-календаря, в котором каждый день в веселой и игровой форме учит ребенка основам финансового планирования.

Скачать адвент-кадендарь можно бесплатно по ссылке . Либо можно следить за появлением новых заданий в «Инстаграме» проекта «Дети и деньги».

«Самые активные участники смогут выиграть электронный сертификат на покупки в онлайн-магазине Ozon. Для этого надо подписаться на страницу проекта «Дети и деньги» в «Инстаграме», выполнять задания марафона и выкладывать там посты, сторис и фотографии с хэштэгом #марафонхоумкидс. Не забудьте отмечать страничку проекта @kids__money!», — пояснили в банке.



В адвент-календаре веселые задания по финансовой грамотности, которые можно делать всей семьей, рассказала начальник управления стратегических коммуникаций Ирэн Шкаровская. «В нашем адвенте есть ребусы, раскраски, задание с письмом Деду Морозу. Мы уверены, что детям очень понравится создавать календарь вместе с родителями», — добавила она.