📰 Стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. Салатник оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%. Максимально выросла цена на картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30–78%. Продуктовая инфляция увеличилась до 10%. Минсельхоз уже подготовил меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.

📰 Индекс валют развивающихся стран, который рассчитывает JP Morgan, достиг самой низкой отметки с 3 апреля 2020 года — 52,25 единицы, пишут «Известия» . По словам экспертов, с прошлого исторического минимума валюты не лежали в боковике. Активы развивающихся стран в этот период активно росли, что добавляло им привлекательности в глазах международных инвесторов, отметили аналитики, добавив, что сейчас на этих рынках наблюдается отток капиталов в пользу американских трежерис: только за прошлую неделю из фондов облигаций GEM ушло 1,3 млрд долларов, что стало худшим результатом за полтора месяца.

📰 Производители и ретейл прогнозируют увеличение стоимости ряда товаров, на которые в преддверии новогодних праздников увеличивается потребительский спрос, от 3% до 7% в зависимости от уровня существующих цен, потребспроса и наценки ретейла, рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко. К таким товарам, по его словам, относятся мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков.

📰 В России с 1 марта 2022 года смогут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Как пишет РБК , об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. По его словам, если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования, а при отсутствии разрешения жильцов могут оштрафовать за уже застекленный балкон. На тех владельцев и арендаторов жилья, которые остеклили балкон ранее, новая норма не распространится: речь идет о балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года. Председатель коллегии адвокатов города Москвы «АБС» Антон Бакулин в беседе с BFM.ru предположил, что собственников квартир новые правила не коснутся. По его мнению, эти требования затронут только жилье, используемое по договору о соцнайме и по договору найма специализированного жилого фонда.



Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов Новые правила пользования жилыми помещениями не вводят новых требований для граждан — собственников жилья. Об этом в понедельник сообщили в Минстрое, после того как СМИ написали о будущих штрафах для граждан за самовольное остекление балконов.

📰 Российский предприниматель Олег Тиньков в подкасте «ХакРак», созданном Фондом борьбы с лейкемией, рассказал о процессе выздоровления от рака крови, пишет РБК . По его словам, победить эту болезнь окончательно невозможно. Тиньков отметил, что до сих пор находится в состоянии борьбы. Говоря о том, как сейчас он оценивает свое состояние здоровья, бизнесмен рассказал, что у него происходит РТПХ, то есть реакция «трансплантат против хозяина». Он также отметил, что онкологическое заболевание, с которым он столкнулся, стало началом трансформации его как человека.



📰 Сотрудники российских компаний стремятся обсудить с профессиональными коучами вопросы личной эффективности и чаще всего довольны результатами сессий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования рекрутинговой компании Hays. При этом уровень квалификации существенной части таких специалистов может быть недостаточным — от 30% до 60% из них не имеют профессиональной сертификации или членства в профильном объединении. В этих условиях крупные компании отслеживают эффективность коучинга, оценивая окупаемость инвестиций.

📰 На минувшей неделе международные инвесторы резко сократили вложения в облигации — отток средств из данного класса активов превысил 5,7 млрд долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR). Это третий отрицательный результат в этом году. С начала года в фонды данной категории поступило более 490 млрд долларов. В связи с ужесточением риторики ФРС США и опасениями за мировую экономику инвесторы уходят в американские US Treasuries. Продажи идут и в сегменте российских облигаций, спрос на которые может вырасти в преддверии заседания ЦБ.



📰 В 2020 году средневзвешенная стоимость ремонта одного квадратного метра составлялав Москве в среднем 6 034 рубля, а в III квартале нынешнего года — уже 6 875 рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные агентства INFOLine, регулярно составляющего индекс ремонта. Ремонт в Санкт-Петербурге подорожал с 6 712 рублей до 8 059 рублей за «квадрат». Для сравнения: в 2019 году стоимость ремонта поднялась по сравнению с предыдущим годом совсем незначительно, к примеру, в Санкт-Петербурге с 6 144 рублей до 6 273 рублей за квадратный метр. По словам экспертов, рост стоимости ремонта в этом году — один из самых высоких за всю историю.

📰 Две трети компаний в России за последний год увеличили наем временных сотрудников — специалистов на проектную работу, пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования, проведенного международной рекрутинговой группой Hays. Чаще всего временную занятость предлагают администраторам, эйчарам и бухгалтерам. Те, кому требуется временный персонал, пояснили, что берут людей «на проект» или на сезон, для помощи штатным работникам в период пиковой загрузки или оптимизации расходов на кадры. Эти мотивы обозначило около 60% респондентов.