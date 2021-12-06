Новые правила пользования жилыми помещениями не вводят новых требований для граждан — собственников жилья. Об этом в понедельник сообщили в Минстрое, после того как СМИ написали о будущих штрафах для граждан за самовольное остекление балконов.

Как отмечает Минстрой, требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденными правительством РФ еще в 2006-м (постановление № 25 от 21 января 2006 года). С 1 марта 2022 года данное постановление утратит силу и вступит в силу приказ Минстроя России от 14 мая 2021 года № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования по пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

Cогласно действующему федеральному законодательству (Жилищному кодексу, правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, Гражданскому кодексу), к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно.

«Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление», — заверили в Минстрое.

Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ, делает оговорку ведомство. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

«Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — заключает Минстрой.



Ранее председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин сообщил в интервью «Вечерней Москве», что в России с 1 марта 2022 года смогут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. По его словам, если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования, а при отсутствии разрешения жильцов могут оштрафовать за уже застекленный балкон. На тех владельцев и арендаторов жилья, которые остеклили балкон ранее, новая норма не распространится: речь идет о балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года. Председатель коллегии адвокатов города Москвы «АБС» Антон Бакулин в беседе с BFM.ru предположил, что собственников квартир новые правила не коснутся. По его мнению, эти требования затронут только жилье, используемое по договору о соцнайме и по договору найма специализированного жилого фонда.