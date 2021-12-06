Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банку на уровне «ruB» и изменило прогноз со «стабильного» на «развивающийся», сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, изменение прогноза по рейтингу на «развивающийся» обусловлено нестабильностью ликвидной позиции банка вследствие реализуемого комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности кредитной организации. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при ограниченной операционной эффективности, невысоким уровнем ликвидности, а также низкой оценкой качества кредитного портфеля и консервативным уровнем корпоративного управления.

В частности, ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке России, при этом бизнес банка в значительной степени (80% кредитного портфеля юридических лиц, ИП и физических лиц) сосредоточен в ДФО и Московском регионе, которые характеризуются положительным индексом экономического здоровья по версии «Эксперт РА». При этом диверсификация бизнеса банка по направлениям оценивается как адекватная.

Эксперты пришли к выводу, что банк поддерживает приемлемые показатели достаточности собственных средств (на 1 ноября 2021 года Н1.0 равен 15,9%; Н1.2 составляет 11%) и буфера абсорбции убытков (на 1 ноября 2021 года банк выдерживает обесценение около 7,4% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов по нормативу Н1.1). Проведенные банком мероприятия по переоценке недвижимости, реализации основных средств и списания субординированных обязательств обеспечили в 2021 году положительный финансовый результат (за период c 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ROE составила 10,1%), однако без учета указанных сделок деятельность банка остается убыточной (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ROE составила минус 8,9%), при этом отмечается, что убыток предыдущих лет в основном обусловлен отрицательной переоценкой имущества, которая впоследствии была частично пересмотрена.

Операционная эффективность бизнеса банка по-прежнему оценивается как невысокая (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года показатель CIR составил около 112%) в связи с существенными расходами на обеспечение деятельности банка, которые за аналогичный период составили около 7% средних активов, однако отмечается некоторое улучшение показателей за последние 12 месяцев (за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года показатель CIR составлял около 160%, расходы на обеспечение деятельности — более 8% средних активов). В течение 2021 года банк демонстрирует снижение убытка и операционную окупаемость.

Агентство отмечает, что сохранение слабой операционной эффективности обуславливает высокую зависимость банка от внешней финансовой поддержки. Концентрация кредитных рисков в целом находится на умеренном уровне (по состоянию на 1 ноября 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 38%).

Наибольшую долю в активах банка на 1 ноября 2021 года занимают кредиты юрлиц и ИП (около 52%), кредиты физлиц составляют около 10%. Качество кредитного портфеля юридических лиц и ИП, представленного в основном сегментом МСБ, оценивается как невысокое. Кредитный портфель физических лиц (преимущественно потребительские кредиты) характеризуется низким качеством на фоне снижения общего портфеля физических лиц ввиду сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией. Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как приемлемый (на 1 ноября 2021 года покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 73%).