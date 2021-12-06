Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности НРБанка без подтверждения, сообщила пресс-служба агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — пояснили в «Эксперт РА».

В агентстве напомнили, что НРБанк — небольшой по размеру активов столичный банк. Сеть подразделений представлена головным офисом в Москве и представительствами в Лондоне и Киеве. С конца 2019 года акционерами банка являются «ГТЛК» (81%), Евразийский банк развития (19%). Основными направлениями бизнеса банка являются кредитование и обслуживание юридических лиц, а также операции с ценными бумагами.