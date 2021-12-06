СберБанк со следующего года будет допускать к работе с клиентами только вакцинированных сотрудников в ряде регионов, где введена обязательная вакцинация от коронавируса для клиентских подразделений. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы стимулируем людей, но мы не вводим каких-то ограничений. За исключением тех регионов, где введена обязательная вакцинация для клиентских подразделений. Там мы с нового года не будем допускать вообще людей невакцинированных к работе с клиентами», — сказал он.



Греф добавил, что в настоящее время доля вакцинированных сотрудников СберБанка составляет 89%, а коллективный иммунитет в компании достиг 94%.