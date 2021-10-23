С АСВ взыщут убытки из-за банкротства Пробизнесбанка

В рамках банкротства Пробизнесбанка Верховный суд РФ (ВС) занялся ситуациями, в которых возникает конфликт интересов между Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим финансовых организаций, и другими их кредиторами, пишет «Коммерсант». Суды обязаны проверить, не выходят ли сделки АСВ с банком за рамки обычной хозяйственной деятельности, а при невозможности оспорить их кредиторы могут взыскать убытки с АСВ, если оно вело себя недобросовестно.

Так, в феврале 2015 года агентство положило в банк на депозит 500 млн рублей под 20% годовых, забрав его 5 августа того же года. Через два дня после этого ЦБ назначил в Пробизнесбанк временную администрацию, еще через пять дней отозвал лицензию. В рамках банкротства банка АСВ как его конкурсный управляющий (КУ) не оспорило сделку, как нередко происходит в таких случаях, и не вернуло деньги. Поэтому судостроительный завод «Волга» и другие кредиторы Пробизнесбанка потребовали признать бездействие АСВ незаконным и взыскать с него 681 млн рублей убытков (сумма вклада и проценты за пользование), а также предоставить им право оспорить сделку. Однако арбитражные суды трех инстанций сочли поведение АСВ правомерным, указав, что сделка совершена до назначения временной администрации и до возникновения картотеки неисполненных платежей. По мнению судов, операция по снятию депозита не преследовала цель причинить вред кредиторам и не являлась подозрительной, хотя на тот момент уже действовало предписание ЦБ от 30 июля 2015 года на запрет привлечения вкладов.

Кредиторы ООО «НЕО Инжиниринг» и «Волга» пожаловались в ВС, настаивая, что к 5 августа АСВ с его «полномочиями и квалификацией» должно было знать о финансовых трудностях банка и грядущем отзыве лицензии. Сотрудники АСВ вошли в состав временной администрации банка. Дело было передано в экономколлегию ВС, которая отправила спор на новое рассмотрение.

Лента новостей ВС решит, может ли банк вернуть вклад за два дня до назначения временной администрации Экономическая коллегия Верховного суда (ВС) РФ 25 ноября рассмотрит кассационные жалобы кредиторов Пробизнесбанка, которые просят признать незаконным бездействие Агентства по страхованию вкладов (АСВ), не оспорившего сделку о возврате банком средств по вкладу в размере 500 млн рублей за два дня до назначения временной администрации. 23.10.2021 10:10

ВС признал, что в деле возник «неустранимый конфликт интересов», АСВ должно было добровольно вернуть «приоритетно полученные» деньги или как минимум вынести этот вопрос на обсуждение кредиторов. Суды не проверили довод о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности, хотя истцы указывали, что возврат суммы депозита АСВ без процентов нетипичен и «подтверждает его осведомленность о плохом финансовом состоянии должника». Стоило, по мнению ВС, оценить и «противоречивое поведение» АСВ, которое оспорило сделки с другими клиентами банка в ту же дату, что и выплата депозита.

ВС также признал проблему размера недовольных кредиторов. Экономколлегия призвала проверить их доводы об аффилированности мажоритарных кредиторов банка с АСВ и при подтверждении информации исключить их требования из голосов для оспаривания сделки. Если же миноритарии все равно не наберут необходимые для начала процесса 10% от суммы всех долгов, суд может рассмотреть жалобу на КУ и иск о взыскании с него убытков.

По словам юриста BGP Litigation Антона Батурина, в этом деле «особенно ярко» проявился конфликт интересов, с которым часто сталкивается АСВ, сочетающее функции КУ и санатора банков. Советник РКТ Иван Стасюк согласен, что АСВ должно было знать о проблемах банка и не имело права забирать деньги. Юрист подчеркнул, что с обычного управляющего «спрашивают куда строже, чем с АСВ». Он надеется, что решение ВС исправит дисбаланс и позволит противостоять злоупотреблениям агентства.