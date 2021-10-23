Экономическая коллегия Верховного суда (ВС) РФ 25 ноября рассмотрит кассационные жалобы кредиторов Пробизнесбанка, которые просят признать незаконным бездействие Агентства по страхованию вкладов (АСВ), не оспорившего сделку о возврате банком средств по вкладу в размере 500 млн рублей за два дня до назначения временной администрации.

Из материалов дела следует, что 5 февраля 2015 года между АСВ и Пробизнесбанком заключен договор банковского вклада, по условиям которого вкладчик размещает у банка депозит в сумме 500 млн рублей на срок до 5 августа 2015 года под 20% годовых. В указанную дату банк вернул АСВ сумму вклада, а уже 7 августа 2015 года была назначена временная администрация по управлению кредитной организацией. Спустя пять дней у банка вовсе отозвали лицензию.



В процедуре банкротства агентство как конкурсный управляющий не оспаривало указанную сделку и как сторона сделки не вернула полученные денежные средства в конкурсную массу. Полагая, что названное поведение является незаконным, АО «Судостроительный завод «Волга» обратилось с жалобой на действия (бездействие) управляющего, требуя взыскать с него убытки и предоставить кредитору право самостоятельно оспорить сделку.

Разрешая спор, суды исходили из правомерности поведения конкурсного управляющего. В частности, они отметили, что сделка совершена до назначения временной администрации и до отзыва лицензии; картотека неисполненных платежных документов также возникла после совершения сделки — 10 августа 2015 года.

Кроме того, нижестоящие инстанции указали на отсутствие доказательств того, что возврат агентству денежных средств преследовал цель причинить вред кредиторам. В судебных актах также отмечено, что не подтверждает подозрительность сделки и наличие предписания Банка России о запрете привлечения вкладов от 30 июля 2015 года.

Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, ООО «НЕО Инжиниринг» и АО «Судостроительный завод «Волга», являющиеся кредиторами Пробизнесбанка, считают, что по состоянию на 5 августа 2015 года (дата возврата вклада) АСВ достоверно должно было знать о наличии у банка финансовых трудностей, грядущем назначении временной администрации и отзыве лицензии.



Заявители обращают внимание на то, что введению временной администрации и отзыву лицензии у банка предшествует длительное наблюдение за кредитной организацией, проведение консультаций между агентством и Банком России о дальнейшей судьбе банка (применение мер по предупреждению банкротства либо отзыв лицензии).



По мнению заявителей, наличие предписания от 30 июля 2015 года о запрете привлечения вкладов свидетельствует прежде всего об утрате доверия к должнику с точки зрения обеспеченности вкладов граждан, что является прямой компетенцией агентства.

Также заявители отмечают, что состав временной администрации подлежит предварительному согласованию, при этом в него вошли только сотрудники агентства. Сама временная администрация назначена через день после возврата вклада. Учитывая запрет на вхождение во временную администрацию кредиторов (вкладчиков) банка, заявители полагают, что временная администрация не назначалась именно до момента возврата вклада агентству.

Кредиторы указывают на нетипичность самой операции по возврату вклада. По условиям договора, агентству должны были быть начислены проценты по ставке 20% годовых, то есть выплате подлежали еще 50 млн рублей, однако должник вернул АСВ только сумму вклада, без процентов, что дополнительно подтверждает осведомленность агентства о плохом финансовом состоянии должника.

Помимо этого, заявители также ссылаются на то, что АСВ как конкурсный управляющий в рамках настоящего дела оспаривало сделки других клиентов банка, совершенные в эту же дату и ранее, в связи с чем оно имело все основания оспорить и собственную сделку.