Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию с экосистемами с покупкой аборигенами бус, когда за них готовы отдать что-то несоизмеримо более дорогое.

«Мы тоже ведем споры (по модели регулирования экосистем. — Прим. ред.), вы, наверное, в курсе, с участниками рынка по этому поводу. Они далеки от завершения. Но это, скорее, эффекты экономические, финансовые», — сказала Набиуллина в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Мне кажется, есть вопросы более фундаментальные. Все-таки есть еще один аспект. Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные. И с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложений сохранить здравое отношение?» — указала глава ЦБ РФ.

Мировые центральные банки стремятся выработать модели регулирования для снижения рисков монополизации экосистем, отметила Набиуллина. «Супераппы, суперсервисы, экосистемы <…> Возникает вопрос, чем человек платит за этот комфорт. Оптимисты говорят, что практически ничем <…> Пессимисты — что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что возникнет монополизм. Чтобы этот сценарий не реализовался, многие регуляторы, не только в России, но и по всему миру стараются выработать модели регулирования, которые позволят снизить эти риски монополизации», — сказала глава Центробанка.

Глава ЦБ РФ добавила, что, несмотря на общее стремление расширить предоставляемые клиентам услуги, российские банки используют разные принципы и технологические модели. «Сбер» готов скупить всех лучших поставщиков и предложить человеку идеальный мир вокруг него, понятен принцип «если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам». ВТБ пытается наладить партнерство с лучшими поставщиками товаров и сервисов и стать связкой между поставщиками и клиентами, «Альфа» считает, что не надо распыляться, уходить на чужие поляны, что лучше сделать хорошо, в чем ты специалист, и предложить развитые финансовые сервисы», — также отметила глава ЦБ.



Лента новостей ЦБ увидел риски для кредиторов и вкладчиков в неконтролируемом развитии экосистем на базе банков Неконтролируемое развитие экосистем в России на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы». 23.06.2021 14:22

Банк России в июне 2021 года выпустил доклад для общественных обсуждений «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ.



Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.

В конце ноября регулятор представил новую версию доклада, предложив послабления в рамках регулирования экосистем. В частности, из периметра регулирования исключены банки с базовой лицензией.