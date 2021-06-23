Неконтролируемое развитие экосистем в России на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы».

Участники рынка по-разному определяют экосистему и ее границы, отмечает ЦБ, уточняя, что под экосистемой понимает совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, объединенных общими ресурсами, включая данные о клиентах, и позволяющих пользователям в рамках единого процесса получать широкий спектр продуктов и услуг.

«По мнению Банка России, неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности в целом, а также спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных, то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных, активов банков (ИА)», — сказано в документе.



Для снижения этих рисков, указывает регулятор, могут использоваться разные по ограничительной способности варианты регулирования. В докладе рассматриваются несколько подходов: от запретительных (как в большинстве других стран) до более гибкого, дающего банкам возможности для развития экосистем при адекватном покрытии рисков капиталом.

«На данном этапе оптимальным представляется гибкий подход. Он позволит существенно снизить нежелательные последствия экспансии банков в другие сферы бизнеса, но при этом поддержит конкуренцию, способствуя продвижению инноваций и обеспечивая максимизацию выгод от внедрения платформенных и экосистемных решений», — отмечают в ЦБ.

Для реализации гибкого подхода необходимо:

Настроить регулирование вложений банков в ИА, в том числе не связанные с участием в экосистемах. Обеспечить адекватную оценку рисков экосистем в рамках проводимых банками внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). Повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы.

«Предложенный подход позволит банкам развивать экосистемы, что будет способствовать технологическому прогрессу и улучшению клиентского опыта и одновременно ограничит риски для кредиторов и вкладчиков, поскольку в избыточной концентрации такие инвестиции будут обеспечены капиталом банков», — ожидают в Банке России.

Банк России ждет содержательную обратную связь, которую рассчитывает получить до 1 сентября 2021 года.

Центробанк предлагает запретить экосистемам использовать внутреннюю «валюту» В России Центробанк пока не заметил попыток экосистем создавать внутренние расчетные единицы, но не исключает этого, потому что есть международный тренд.

Напомним, в апреле ЦБ выпустил доклад, посвященный общим вопросам регулирования экосистем на российском рынке. В нем рассматривались основные тенденции развития экосистем, их влияние на потребителей и поставщиков, а также на экономику в целом. Отдельный акцент был сделан на анализе рисков, связанных с проникновением глобальных игроков на российский рынок, формированием экосистем на базе банков, а также на влиянии этих процессов на конкуренцию и бизнес-модели участников финансового рынка. Настоящий доклад дополняет апрельский документ и посвящен особенностям регулирования банков, участвующих в экосистемах, а также других видах нефинансового бизнеса.

