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​Госдолг США может достигнуть потолка уже к середине декабря

07.12.2021 20:04
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Источник
Banki.ru

У США могут закончиться деньги для обслуживания своих долговых обязательств уже к 21 декабря, если конгресс не поднимет потолок госдолга. Об этом сообщает FOX Business.

Согласно прогнозу Центра двухпартийной политики, день «Х», когда у министра финансов Джанет Йеллен закончится пространство для маневра, чтобы помешать США поднять потолок долга, — наступит где-то между 21 декабря и 28 января.

«Те, кто считает, что ограничение по долгу можно спокойно отодвинуть на задний план благодаря налоговым поступлениям в декабре, дезинформированы», — говорится в заявлении директора Центра экономической политики Шая Акабса. «Конгресс будет заигрывать с финансовой катастрофой, если он уйдет на каникулы, не решив проблему лимита долга».

Если США не смогут повысить потолок долга, им в конечном итоге придется временно объявить дефолт по некоторым из своих обязательств, что может иметь серьезные и негативные экономические последствия. Скорее всего, ставки по долговым бумагам вырастут, а спрос на казначейские облигации упадет. Причем даже угроза дефолта может привести к увеличению стоимости заимствований.

Согласно анализу, как только у США закончатся деньги, казначейство не сможет выполнить около 40% всех платежей в течение следующих нескольких недель. «Как казначейство будет работать в такой среде, неясно. Приоритезация и отложенные платежи — две возможности, но существует значительная неопределенность в отношении их практического применения», — говорится в сообщении.

США никогда раньше не объявляли дефолт по своему долгу, даже в 2011 году, когда республиканцы палаты представителей отказались повысить потолок долга. Это побудило рейтинговое агентство Standard and Poor's понизить рейтинг долга США на одну ступень.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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