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​Греф: прибыль СберБанка по МСФО в 2021 году будет в пределах 1,2—​1,24 трлн рублей

09.12.2021 11:14
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Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

Прибыль СберБанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году будет близка к 1,2—1,24 трлн рублей, сообщил глава банка Герман Греф в ходе открытого диалога «180 минут с Германом Грефом».

«Очевидно, что год мы закончим с хорошими результатами. Консенсус-прогноз по СберБанку составляет примерно 1,2—1,24 триллиона рублей. Где-то в этих пределах, я думаю, что мы по международным стандартам, пока еще рано говорить, декабрь впереди, но очевидно, что это будут цифры в этом диапазоне где-то», — сказал Греф.

Чистая прибыль группы «Сбер» по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1% до 978,1 млрд рублей. В сентябре Греф заявлял, что чистая прибыль СберБанка по итогам этого года может превысить 1 трлн рублей.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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