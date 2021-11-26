​Греф: прибыль СберБанка по МСФО в 2021 году будет в пределах 1,2—​1,24 трлн рублей

Прибыль СберБанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году будет близка к 1,2—1,24 трлн рублей, сообщил глава банка Герман Греф в ходе открытого диалога «180 минут с Германом Грефом».



«Очевидно, что год мы закончим с хорошими результатами. Консенсус-прогноз по СберБанку составляет примерно 1,2—1,24 триллиона рублей. Где-то в этих пределах, я думаю, что мы по международным стандартам, пока еще рано говорить, декабрь впереди, но очевидно, что это будут цифры в этом диапазоне где-то», — сказал Греф.

Чистая прибыль группы «Сбер» по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1% до 978,1 млрд рублей. В сентябре Греф заявлял, что чистая прибыль СберБанка по итогам этого года может превысить 1 трлн рублей.