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ЦБ привлек банк «Открытие» к административной ответственности

10.12.2021 09:45
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Регулятор привлек банк «Открытие» к административной ответственности. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Постановление вынесено 10 декабря по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Документ пока не вступил в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

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Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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