ВТБ повысил ставки по ипотеке

Банк ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам.
Теперь получить кредит клиенты «с улицы» могут под:
- 8,9—10,9% годовых при покупке строящегося жилья;
- 9,2—10,9% годовых при покупке вторичного жилья;
- 10,6—11,3% годовых при покупке индивидуального дома;
- 10,6% годовых при строительстве жилого дома.
Внутри указанных диапазонов ставка зависит от размера первоначального взноса, согласия клиента на электронную сделку и применение сервиса безопасных расчетов, а также площади недвижимости. Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ, по большинству программ действует скидка в 0,3 процентного пункта.
Кредиты предоставляются в объеме до 90% от стоимости залога на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 60 млн рублей, но зависит от программы. При отказе клиента от комплексного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.
Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9,4—10,1% годовых в зависимости от коэффициента «кредит/залог». При подключении опции «Отложенный платеж» ставка будет выше на 0,3 п. п.
Кредиты на строительство дома и покупку земельного участка под залог имеющейся квартиры теперь предоставляются в объеме до 80% от стоимости залога по ставке 10,5% годовых.
Условия по остальным ипотечным программам банка остались прежними.