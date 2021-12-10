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ВТБ повысил ставки по ипотеке

10.12.2021 17:53
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Инна Солдатенкова ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Банк ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам.

Теперь получить кредит клиенты «с улицы» могут под:

Внутри указанных диапазонов ставка зависит от размера первоначального взноса, согласия клиента на электронную сделку и применение сервиса безопасных расчетов, а также площади недвижимости. Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ, по большинству программ действует скидка в 0,3 процентного пункта.

Кредиты предоставляются в объеме до 90% от стоимости залога на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 60 млн рублей, но зависит от программы. При отказе клиента от комплексного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9,4—10,1% годовых в зависимости от коэффициента «кредит/залог». При подключении опции «Отложенный платеж» ставка будет выше на 0,3 п. п.

Кредиты на строительство дома и покупку земельного участка под залог имеющейся квартиры теперь предоставляются в объеме до 80% от стоимости залога по ставке 10,5% годовых.

Условия по остальным ипотечным программам банка остались прежними.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "ВТБ" Ольга Мамедова

Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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