ВТБ повысил ставки по ипотеке

Банк ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам.

Теперь получить кредит клиенты «с улицы» могут под:

Внутри указанных диапазонов ставка зависит от размера первоначального взноса, согласия клиента на электронную сделку и применение сервиса безопасных расчетов, а также площади недвижимости. Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ, по большинству программ действует скидка в 0,3 процентного пункта.

Кредиты предоставляются в объеме до 90% от стоимости залога на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 60 млн рублей, но зависит от программы. При отказе клиента от комплексного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9,4—10,1% годовых в зависимости от коэффициента «кредит/залог». При подключении опции «Отложенный платеж» ставка будет выше на 0,3 п. п.

Кредиты на строительство дома и покупку земельного участка под залог имеющейся квартиры теперь предоставляются в объеме до 80% от стоимости залога по ставке 10,5% годовых.



Условия по остальным ипотечным программам банка остались прежними.