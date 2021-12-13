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Опрос: россияне с высокой зарплатой меньше ходят в отпуск

13.12.2021 14:11
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

У каждого шестого работающего россиянина к 31 декабря останется неиспользованным целый отпуск — 28 дней и более, при этом меньше всего отдыхают те, кто зарабатывает выше среднего, показал опрос SuperJob. В исследовании участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех федеральных округов РФ.

В 2021 году меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимают 25% российских работодателей. «Судя по комментариям, обычно менеджеры по персоналу просто напоминают работникам о необходимости придерживаться графика отпусков, но иногда еще и проводят беседы о пользе своевременного отдыха. «Бывает непросто уговорить специалиста отгулять положенное, особенно в последние полтора года», — сообщают работодатели. В 42% компаний таких мер не принимается, говорится в материале SuperJob.

Только у одного из трех работающих россиян (31%) к 31 декабря отпуск будет отгулян полностью. У 9% опрошенных неиспользованными останутся от одного до шести дней, у 14% — от семи до 13 дней. Каждый десятый (10%) не догулял от двух до трех недель очередного оплачиваемого отпуска. От трех до четырех недель остались в запасе у 4%. Целый отпуск и даже больше (свыше 28 дней) не использован у каждого шестого работающего россиянина (16%).

Чем ниже доход респондентов, тем больше среди них тех, кто отгуливает отпуск полностью: к 31 декабря неиспользованных дней не останется у 36% опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей, тогда как среди россиян с доходом свыше 80 тыс. рублей — у 25%. Целый оплачиваемый отпуск и более чаще остается в запасе у мужчин (19% против 14% среди женщин), россиян старше 45 лет (18%) и опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (22%).

По сравнению с более ранними аналогичными исследованиями число работодателей, убеждающих сотрудников вовремя отгуливать отпуск, снизилось (25% сегодня, 30% в прошлом году и 28% в 2019-м). Россиян, у которых сохраняется 28 и более дней неиспользованного отпуска, сегодня немного больше, чем в 2020-м и до пандемии. Судя по комментариям, в период пандемии коронавируса потребность в отдыхе отчасти закрывалась за счет нерабочих дней, которые неоднократно объявлялись по эпидемиологическим причинам; существенной причиной является и отсутствие возможности отдыхать там, где хочется, рассуждают организаторы опроса.

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