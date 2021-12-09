Опрос: на работу с «черной» зарплатой согласны 40% россиян
На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 40% россиян, «работать в белую» предпочтут 36% опрошенных. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob среди россиян из всех округов страны.
Согласно опросу, чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (по 35%).
По сравнению с аналогичным исследованием в период начала «второй волны» коронавируса в декабре 2020 года число согласных на «серые» схемы выплаты вознаграждений снизилось на 4 процентных пункта — с 44% до 40%.
Отмечается, что максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 году — 60%, а минимальным — в апреле 2021-го: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по «серой» схеме.
В ковид выросло число россиян, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений, а доля тех, кто мог бы прожить на сбережения больше полугода, составляет только 15%, свидетельствуют данные исследования SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.13.12.2021 11:12