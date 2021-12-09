Все новости

Опрос: на работу с «черной» зарплатой согласны 40% россиян

16.12.2021 18:04
4 962
14 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 40% россиян, «работать в белую» предпочтут 36% опрошенных. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob среди россиян из всех округов страны.

Согласно опросу, чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (по 35%).

По сравнению с аналогичным исследованием в период начала «второй волны» коронавируса в декабре 2020 года число согласных на «серые» схемы выплаты вознаграждений снизилось на 4 процентных пункта — с 44% до 40%.

Отмечается, что максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 году — 60%, а минимальным — в апреле 2021-го: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по «серой» схеме.

В ковид выросло число россиян, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений, а доля тех, кто мог бы прожить на сбережения больше полугода, составляет только 15%, свидетельствуют данные исследования SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

 13.12.2021 11:12

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»
​ФАС раскрыла ценовой сговор на рынке металлопроката