Опрос: на работу с «черной» зарплатой согласны 40% россиян

На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 40% россиян, «работать в белую» предпочтут 36% опрошенных. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob среди россиян из всех округов страны.

Согласно опросу, чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (по 35%).

По сравнению с аналогичным исследованием в период начала «второй волны» коронавируса в декабре 2020 года число согласных на «серые» схемы выплаты вознаграждений снизилось на 4 процентных пункта — с 44% до 40%.

Отмечается, что максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 году — 60%, а минимальным — в апреле 2021-го: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по «серой» схеме.