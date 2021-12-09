Одобрены поправки об индексации маткапитала и защите пенсионных накоплений при неправомерном переводе

Российские сенаторы одобрили законодательные поправки, обеспечивающие защиту прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений, а также индексацию материнского капитала по фактической инфляции. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Как уточняется, изменения, учитывающие предложения президента РФ об индексации социальных расходов выше прогнозируемого уровня инфляции, были внесены при рассмотрении законопроекта в Госдуме во втором чтении. Статьей 4 федерального закона, которая вступит в силу 1 января 2022 года, устанавливается новый порядок определения размера материнского (семейного) капитала: с 1 февраля текущего года — исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Согласно закону, до 1 февраля 2022 года материнский (семейный) капитал устанавливается в размере, предусмотренном частью 1 статьи 8 федерального закона от 8 декабря 2020 года «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — 483 881,83 рубля.

Также федеральным законом предусматривается обязанность страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, от которых пенсионные накопления граждан были неправомерно переведены другому страховщику, в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании восстановить на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода и удержанные в результате досрочного перехода средства пенсионных накоплений в полном объеме.

Кроме того, при признании судом указанного договора недействительным уплачиваемые негосударственным пенсионным фондом проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и ресурсы, направленные на формирование собственных средств такого фонда, направляются предыдущему страховщику, который в срок не позднее трех месяцев с 1 июля 2022 года восстанавливает средства пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете или на пенсионном счете накопительной пенсии соответствующего застрахованного лица.



Федеральный закон вступит в силу 1 января 2022 года, за исключением ряда статей, которые будут действовать с 1 июля будущего года.