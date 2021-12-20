Все новости

Банк России намерен добиться запрета дифференциации ставок по вкладам

20.12.2021 13:02
4 813
2 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Прайм

Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада или по другим условиям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, возникающей в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых новых или старых денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг. Эти специальные меры не являются закрытым перечнем», — сказал он.

В его презентации, представленной в ходе выступления, также отмечается, что речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам «в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг».

Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами («старые» и «новые» деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.

Чистюхин также напомнил, что ЦБ рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

Также ЦБ намерен бороться с «заградительными» тарифами на переводы со счета в одном банке на счет в другом для одного и того же человека. «В определенных пределах они должны осуществляться без комиссии. Наше предложение — ограничить этот объем суммой 1,4 миллиона рублей в месяц», — заключил зампред ЦБ.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»
Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях
«Тинькофф» предложил новый сервис «Совместный счет»
Планы ЦБ по развитию финрынка предполагают распространение страховой защиты на средства большинства юрлиц