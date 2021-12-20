Банк России намерен добиться запрета дифференциации ставок по вкладам

Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада или по другим условиям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, возникающей в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых новых или старых денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг. Эти специальные меры не являются закрытым перечнем», — сказал он.

В его презентации, представленной в ходе выступления, также отмечается, что речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам «в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг».

Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами («старые» и «новые» деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.

Чистюхин также напомнил, что ЦБ рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

Также ЦБ намерен бороться с «заградительными» тарифами на переводы со счета в одном банке на счет в другом для одного и того же человека. «В определенных пределах они должны осуществляться без комиссии. Наше предложение — ограничить этот объем суммой 1,4 миллиона рублей в месяц», — заключил зампред ЦБ.