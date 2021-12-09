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Заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Главное

17.12.2021 16:50
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Заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Главное
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением по итогам заседания совета директоров регулятора 17 декабря 2021 года. Глава ЦБ затронула темы инфляции и инфляционных рисков, экономики, денежно-кредитной политики, а также рассказала о возможных будущих решениях Центробанка.

Об инфляции:

  • Ее ускорение в октябре и ноябре было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами.
  • Но даже если вынести за скобки быстро дорожавшие в этом году товары и услуги, то останется устойчивая часть инфляции, которая заметно выше нашей цели. И связано это с тем, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения.
  • При сохранении высоких инфляционных ожиданий требуется больше времени и больший масштаб ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы вернуть инфляцию к цели. Если с этим медлить, рост инфляции и инфляционных ожиданий продолжится.
  • Очень жесткая политика, агрессивно реагирующая на временные факторы, могла бы быстрее вернуть инфляцию к 4%. Однако ценой этого стало бы резкое сокращение экономической активности и последующее существенное отклонение инфляции вниз от цели.
  • Базовый прогноз предполагает, что инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года.
  • По некоторым товарам и услугам, которые сильно подорожали в этом году, в следующем году возможна коррекция.
  • Проинфляционные риски по-прежнему доминируют. Как и прежде, основной риск связан с тем, что возросшие инфляционные ожидания населения и компаний могут закрепиться надолго. Если люди будут ожидать такого же высокого роста цен и дальше, сберегательная активность будет низкой. В результате возвращение инфляции к цели займет больше времени.
  • Еще один значимый проинфляционный риск — усиление дисбаланса между спросом на рабочую силу и ее предложением. Так, если рост оплаты труда будет связан исключительно с повышенными инфляционными ожиданиями и не будет сопровождаться увеличением производительности труда, он может привести к раскручиванию инфляционной спирали. И повышение цен быстро съест произошедший рост зарплат.
  • Следующая важная группа проинфляционных рисков связана с внешними факторами. Инфляция в мире существенно ускорилась. Риски дальнейшего ускорения цен в мире связаны с факторами как со стороны предложения, так и со стороны спроса.
  • Восстановление производственных и логистических цепочек, ослабление дефицита рабочей силы могут потребовать больше времени.
  • Мягкие денежно-кредитные условия, которые сложились в мировой экономике после начала пандемии, могут оставаться такими дольше. В долгосрочной перспективе ужесточение ДКП в развитых странах будет иметь дезинфляционный эффект. Однако в краткосрочной перспективе с учетом лагов ДКП мировая инфляция может оставаться высокой дольше.
  • Еще одним риском временного усиления волатильности на финансовом рынке является рост геополитической напряженности.
  • Дезинфляционные риски выражены слабее и в основном связаны со стороной предложения.

Об экономике:

  • Экономическая активность в этом квартале растет быстрее, чем в предыдущем, но ожидаемо медленнее, чем в период активного восстановления в II квартале этого года. По итогам года в целом темп прироста ВВП может составить около 4,5%.
  • Потребительский и инвестиционный спрос продолжает уверенно расти. Рост капиталовложений поддерживается значительным повышением прибыльности компаний во многих секторах и ожиданиями дальнейшего расширения спроса.
  • Уровень безработицы в октябре обновил исторический минимум, достигнув 4,3%. Спрос на рабочую силу продолжает расти. Количество вакансий заметно выше, чем два года назад, где-то на треть. Во многих отраслях ощущается нехватка персонала, причем как специалистов, так и неквалифицированных работников.
  • Трудовых мигрантов (в доставке товаров, строительстве) все равно не хватает.
  • Увеличение спроса на труд по различным категориям работников транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат. Все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников.

О денежно-кредитных условиях:

  • После октябрьского решения номинальные процентные ставки — и по ОФЗ, и по депозитам, и по кредитам — продолжили повышаться. Рост доходностей ОФЗ произошел по всей длине кривой.
  • Номинальные ставки по кредитам и депозитам растут, однако с учетом текущей инфляции и инфляционных ожиданий денежно-кредитные условия пока остаются нейтральными. Об этом говорят сохраняющиеся высокими темпы роста кредитования, а также пока еще незначительный рост депозитов.
  • Компании и население по-прежнему предъявляют высокий спрос на кредиты.
  • Рост срочных рублевых вкладов в ноябре — первой декаде декабря продолжился такими же небольшими темпами, что и в октябре. С одной стороны, рост ставок делает срочные вклады привлекательным инструментом сбережения. С другой — банки искусственно ограничивают вкладчикам возможности использовать эти новые, более выгодные, предложения. Различаются условия привлечения так называемых старых и новых денег.
  • Существуют барьеры в виде комиссий на перевод средств вкладчика из одного банка в другой. Такая дифференциация, а точнее дискриминация, необоснованна.

О перспективах:

  • Совет директоров склонен считать, что пока еще не добрал той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускается возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться.
  • На следующем заседании совет директоров будет смотреть в том числе и на то, как на изменение денежно-кредитных условий повлияют сегодняшнее и предыдущие решения (с учетом временных лагов).
  • Совет директоров будет учитывать, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся.
  • На опорном февральском заседании совет директоров уточнит диапазон прогноза ключевой ставки, равно как и среднесрочный прогноз в целом.

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