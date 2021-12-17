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Банк России: доходность ОФЗ увеличилась

17.12.2021 13:50
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Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Доходности краткосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки, говорится в сообщении Банка России. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в том числе из-за усиления геополитической напряженности.

Как отметили в ЦБ, продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте — октябре. «Происходит постепенный приток средств на срочные рублевые депозиты. Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования», — поясняет Центробанк.

Денежно-кредитные условия, хотя и ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению. Такая политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, говорится в сообщении регулятора.

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