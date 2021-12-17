Банк России: доходность ОФЗ увеличилась

Доходности краткосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки, говорится в сообщении Банка России. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в том числе из-за усиления геополитической напряженности.
Как отметили в ЦБ, продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте — октябре. «Происходит постепенный приток средств на срочные рублевые депозиты. Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования», — поясняет Центробанк.
Денежно-кредитные условия, хотя и ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению. Такая политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, говорится в сообщении регулятора.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Пересвет АКБ
|
21.08%
|
29.12.2021
погашение
|
АйДи Коллект
|
15.84%
|
29.12.2021
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
14.42%
|
08.03.2022
погашение
|
Маныч-Агро
|
13.98%
|
29.12.2021
погашение
|
Мостотрест
|
13.79%
|
12.07.2022
погашение