Банк России: доходность ОФЗ увеличилась

Доходности краткосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки, говорится в сообщении Банка России. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в том числе из-за усиления геополитической напряженности.

Как отметили в ЦБ, продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте — октябре. «Происходит постепенный приток средств на срочные рублевые депозиты. Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования», — поясняет Центробанк.

Денежно-кредитные условия, хотя и ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению. Такая политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, говорится в сообщении регулятора.