ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора, который 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых с 20 декабря.

ЦБ объяснил решение по ставке тем, что инфляция складывается выше его октябрьского прогноза, и риском более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и напомнил, что «в октябре — ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен — максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%».



«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — отмечается в комментарии ЦБ.

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%.



Позже в пятницу, 17 декабря, был опубликован текст заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться. На следующем заседании мы будем смотреть в том числе и на то, как на изменение денежно-кредитных условий повлияют наши сегодняшнее и предыдущие решения (с учетом временных лагов). Мы будем учитывать, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся».

«На опорном февральском заседании мы уточним диапазон прогноза ключевой ставки, равно как и среднесрочный прогноз в целом», — сообщила также Набиуллина.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года.

