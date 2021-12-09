В ЦБ назвали факторы, которые могут сдерживать инфляцию

Баланс инфляционных рисков в РФ смещен в сторону факторов, стимулирующих рост цен, однако ряд факторов могут оказывать понижательное давление на цены. Ситуация с инфляцией анализируется в комментарии Банка России по итогам заседания совета директоров, который 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых с 20 декабря.

«Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, — констатирует регулятор. — Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами».

Как поясняется, замедлению инфляции могут препятствовать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

«Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы», — отмечается в сообщении.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая сельскохозяйственных культур как внутри страны, так и за рубежом.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике происходит более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски для базового сценария, по оценке ЦБ, остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить проблему дефицита трудовых ресурсов на рынке труда через дополнительный приток иностранной рабочей силы. Понижательное давление на цены может также оказать более быстрая, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек в российской и мировой экономике.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также учитывает в прогнозе принятые правительством РФ решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния.

В настоящий момент, как отмечают в ЦБ, инфляция складывается выше его октябрьского прогноза (7,4—7,9% по итогам 2021 года. — Прим. Банки.ру). В октябре — ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен были максимальными за последние шесть лет. Годовая инфляция (в ноябре. — Прим. Банки.ру) увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.

Действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет. Последние данные также указывают на сохранение ценовых ожиданий предприятий вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год несколько выросли, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.



«Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — заключают в ЦБ.