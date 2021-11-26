Росстат: годовая инфляция в РФ ускорилась в ноябре до 8,4%

Потребительские цены в России выросли в ноябре на 0,96% по сравнению с октябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2020-го) — на 8,4%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда она оценивалась в 8,13%.

Значение годовой инфляции в 8,4% стало максимальным с января 2016 года, обращает внимание РБК в материале на эту тему.



По информации Росстата, товары подорожали по сравнению с октябрем на 1,01%, а в годовом выражении — на 9,64%. В том числе продовольственные товары повысились в цене на 1,27% к октябрю и на 10,81% к ноябрю-2020 (отдельно плодоовощная продукция подорожала на 0,73% в месячном и на 19,38% в годовом выражении). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,72% и 8,32% соответственно.

Цены на услуги выросли на 0,81% по сравнению с октябрем-2021 и на 5,15% по сравнению с ноябрем прошлого года.

«Основное давление на инфляцию оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг… на фоне удорожания услуг зарубежного туризма», — пишет Минэкономразвития в материале «О текущей ценовой ситуации». В МЭР обращают внимание на то, что продовольственная и непродовольственная инфляция в месячном выражении, в отличие от инфляции в сфере услуг, замедлилась в ноябре по сравнению с октябрем.

Росстат в числе прочего сообщает, что в ноябре стоимость поездки на отдых в Турцию выросла в 1,6 раза.

Рост цен с начала года (по сравнению с декабрем 2020-го) составил 7,51%, в том числе на продовольствие — 9,14%, на непродовольственные товары — 7,89%, на услуги — 4,71%.

Как следует из сообщения Росстата, рост потребительских цен на 1,1% и более зафиксирован в ноябре в 34 субъектах РФ. Наиболее заметным он был в Магаданской области (плюс 2,3%) в связи с удорожанием продуктов питания на 4,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,8% (с начала года прирост цен составил 6,2% и 7,3% соответственно).



Инфляция за неделю с 30 ноября по 6 декабря составила, по оценке Росстата, 0,07%.