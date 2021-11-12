Ускорение годовой инфляции в октябре-2021 до 8,13% в значительной мере было связано с усилением продовольственной инфляции. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

«В частности, из-за снижения урожая ускорилось до высоких значений подорожание грунтовых овощей. Увеличились также годовые темпы роста цен на продукты питания животного происхождения (мясную, молочную продукцию), что отражало давление со стороны издержек, в том числе из-за произошедшего ранее роста цен на мировых рынках», — поясняют в Центробанке.

Уточним, что, согласно данным Росстата, опубликованным ранее в ноябре, при общей годовой инфляции в октябре на уровне 8,13% продовольственные товары подорожали по сравнению с октябрем прошлого года на 10,89% (без учета цен на фрукты и овощи — на 9,25%, а отдельно плодоовощная продукция — на 25,6%), непродовольственные товары — на 8,17%, услуги — на 4,36%.

В ЦБ указывают, что ускорение годовой инфляции в октябре по сравнению с сентябрьским показателем (7,4%) составило 0,73 процентного пункта, годовой продовольственной инфляции — 1,68 п. п., годовых темпов прироста цен на непродовольственные товары и услуги — 0,11 и 0,14 п. п. соответственно.

«Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% — максимума с апреля 2015 года; в частности, на продовольствие — на 0,3 п. п., до 1,9% (максимума с марта 2015 года). Увеличились темпы роста цен на многие основные группы продуктов питания, в том числе в связи с усилением давления со стороны издержек. Месячный темп удорожания плодоовощной продукции остался на многолетних максимумах. Месячный прирост цен на непродовольственные товары увеличился в октябре на 0,1 п. п., до 0,7%, что соответствует среднемесячному значению во II и III кварталах. Основной вклад внесло удорожание моторного топлива после снижения цен в сентябре. На цены непродовольственных товаров продолжали влиять узкие места в глобальных логистических и производственных цепочках. Прирост цен на услуги возрос также на 0,1 п. п., до 0,5%. Динамика цен в этом сегменте потребительского рынка сильно зависит от эпидемической ситуации в регионах страны и в мире и остается волатильной. Средние за три месяца темпы прироста цен на основные товарные группы были выше, чем в предшествующие три месяца», — отмечается в обзоре Центробанка с уточнением, что «небольшое сдерживающее влияние на темпы роста цен оказывало укрепление рубля».

«В целом инфляционное давление оставалось высоким. Ускорение продовольственной инфляции, к которой особенно чувствительны инфляционные ожидания населения, может на них сказаться негативно», — пишет регулятор.

В числе прочего отмечается, что в октябре годовая инфляция ускорилась в абсолютном большинстве регионов, во всех федеральных округах. Наибольшее ускорение годовой инфляции в октябре наблюдалось в Северо-Западном ФО, наименьшее ускорение — в Дальневосточном ФО. При этом по сравнению с сентябрем региональная неоднородность инфляции находится на более высоком уровне: разброс инфляции по регионам увеличился и находился в промежутке от 3,1% до 13,3%.



Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%, напоминает ЦБ собственный прогноз. С учетом проводимой денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4—4,5%, заключает регулятор.