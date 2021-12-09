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ЦБ: инфляционные ожидания в декабре выросли до 14,8%

16.12.2021 11:17
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли на 1,3 процентного пункта, до 14,8%, достигнув многолетнего максимума, следует из опубликованной Банком России оперативной справки по результатам «Измерения инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».

Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, в ноябре граждане оценивали инфляцию на год вперед в 13,5%.

Наблюдаемая населением инфляция в декабре также увеличилась до максимума. Ее медианная оценка составила 17,7% против 16,2% в ноябре (плюс 2,5 п. п.).

«Формируя свои оценки текущей инфляции, респонденты больше ориентируются на динамику цен по наиболее дорожающим товарам и услугам», — замечал ранее регулятор.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил новой волны инфляции в 2022 году из-за роста цен на продукты. Он отмечал, что «мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья». С ней, полагает вице-премьер, россияне столкнутся в 2022 году, особенно во втором полугодии. По словам Белоусова, пандемия существенно сдвинула макроэкономические балансы, и точку равновесия мир пока не нашел, свидетельством чему являются инфляционные волны.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2021 года ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%.

В ЦБ подчеркивали, что, несмотря на замедление прироста потребительских цен в ноябре, показатель все еще находится вблизи максимальных значений последних шести лет.

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