«ДОМ.РФ» разместил выпуск ипотечных облигаций на 31,4 млрд рублей

«ДОМ.РФ» завершил размещение биржевых ипотечных облигаций серии БО-001Р-14 объемом 31,4 млрд рублей по ставке купона 6,8% годовых. Эмитентом выступил ипотечный агент «ДОМ.РФ», организатором и агентом по размещению — Банк ДОМ.РФ, уточняется в сообщении компании.

Выпуск ипотечных ценных бумаг размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-00307-R-001P-02E от 29 сентября 2020 года. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей, купонный период составляет один месяц.



Это уже шестой выпуск ИЦБ «ДОМ.РФ» с ипотекой Банка ДОМ.РФ, а общий объем этих выпусков превысил 72 млрд рублей, уточняется в сообщении. По итогам 2021 года 25% ипотечного портфеля банка секьюритизировано.