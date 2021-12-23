Опрос: работать в новогодние праздники планируют менее половины россиян

Менее половины россиян планируют работать в новогодние праздники, что является наименьшим показателем за последние три года. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», участие в котором приняли более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

По данным исследования, в этом году работать или подрабатывать в период новогодних праздников планируют 47% опрошенных жителей России. Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие два года, когда работу в праздничные дни планировали более половины респондентов — 54% в 2020 году и 58% в 2019 году.

Среди тех, кто не планирует отдыхать на каникулах с 31 декабря по 9 января, большинство (31%) отметили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю. Работать по сменному графику будут 24% опрошенных, еще 20% участников исследования отметили, что их рабочий график — гибкий. Вахтовым методом планируют работать 8% респондентов. В варианте «Другое» чаще всего отмечали, что в новогодние праздники их график, скорее всего, изменится.

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19.12.2021 15:13

По мнению 56% участников опроса, самыми востребованными профессиями на новогодних праздниках станут специальности продавцов и кассиров. На втором месте оказались курьеры — 49% респондентов отметили, что популярность услуг доставки на праздниках, по их мнению, вырастет. Чуть меньше опрошенных (45%) отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников.

Кроме того, 38% респондентов предполагают, что среди населения в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 33% опрошенных отметили, что популярность вырастет у поваров и официантов. Еще четверть участников исследования (24%) указали, что в новогодние праздники увеличится спрос на аниматоров.

В варианте «Другое» респонденты указали профессии полицейских, пожарных, электриков и специалистов по ремонту.