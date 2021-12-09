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Опрос: у каждого пятого россиянина годовая премия уйдет на выплату долгов и кредитов

19.12.2021 15:13
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В этом году «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные. Напротив, 12% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям.

На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов. Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким.

На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% россиян. 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 3% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% россиян: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

По сравнению с прошлым годом стало больше россиян, которые собираются направить «тринадцатую» зарплату на оплату кредитов и возвращение долгов. Кроме того, респонденты стали чаще откладывать премию или инвестировать ее, тратить на семью и текущие нужды. Напротив, число тех, кто собирается потратить годовые бонусы на путешествие, подарки, ремонт, обучение и вкусности несколько снизилось.

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