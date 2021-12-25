Fitch ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2022 году более чем на 15%

Более высокие процентные ставки и уровень насыщения рынка ипотечного кредитования в РФ должны обусловить замедление роста в 2022 году, но он по-прежнему будет выше 15%. Такой прогноз дают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в обзоре российских банков за десять месяцев 2021 года.

В материале отмечается, что кредитование в российском банковском секторе увеличилось на 1,1 трлн рублей в октябре (1,5%, с корректировкой на валютные колебания) в результате роста розничного кредитования на 0,4 трлн (1,6%) и корпоративного на 0,7 трлн (1,4%). Ипотечное кредитование выросло на 225 млрд рублей в октябре (против роста на 239 млрд в сентябре) и на 2,1 трлн рублей (23%) за десять месяцев 2021 года.

«Более высокие процентные ставки и более высокий уровень насыщения рынка ипотечного кредитования должны обусловить более низкий рост в 2022 году, хотя он, вероятно, будет по-прежнему выше 15%», — пишут эксперты.



Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» на днях спрогнозировали, что в 2021 году объем выдачи ипотеки может достичь 5,5—5,6 трлн рублей (против 4,4 трлн в 2020-м), а в 2022 году банки выдадут 4,9—5,1 трлн рублей ипотечных кредитов — примерно на 10% меньше ожидаемого рекорда 2021 года, но больше, чем за любой другой год. Ожидается уменьшение числа выданных ссуд на 20—25%, но это будет частично компенсировано ростом среднего размера кредита на 10—12%. При этом в НКР предупреждают, что в 2022 году ипотека будет обходиться заемщикам заметно дороже.