«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком

«ДОМ.РФ» завершил размещение очередного выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 10 млрд рублей. Это первый выпуск облигаций с поручительством «ДОМ.РФ», обеспеченных ипотечным портфелем Абсолют Банка, сообщили стороны сделки.

Эмитентом ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Ставка купона по итогам размещения составила 7,8% годовых.

Этот выпуск стал 40-м в рамках программы стандартизированных ИЦБ «ДОМ.РФ» с декабря 2016 года, а общий объем размещений превысил 1,3 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» составляет более 90% рынка облигаций с ипотечным покрытием и около 5% от объема всего российского рынка корпоративных облигаций.

По словам управляющего директора «ДОМ.РФ» Александра Гарифулина, выпуск ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» в этом году поставил новый рекорд и впервые превысил 400 млрд рублей. «Важно, что растет не только объем рынка, но и количество участников, — из года в год мы видим, как на рынок выходят новые инвесторы и оригинаторы. Абсолют Банк традиционно является активным участником рынка ипотечной секьюритизации и становится уже одиннадцатым банком, участвующим в выпуске ИЦБ «ДОМ.РФ», — комментирует Гарифулин.



«Ипотечная секьюритизация с использованием инструмента «ДОМ.РФ» улучшит экономику ипотечного бизнеса и повысит гибкость банка. Для Абсолют Банка это уже шестой выпуск ипотечных ценных бумаг», — указывает председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.