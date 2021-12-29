Банк России дал семь финансовых лайфхаков для Нового года

Банк России дал финансовые лайфхаки для празднования Нового года. Как отмечает регулятор в материале на сайте своего проекта «Финансовая культура», «семь советов помогут подготовиться к празднику и не уйти в минус».

Прежде всего ЦБ советует 1️⃣ спланировать бюджет заранее, «чтобы внезапно не оказаться с пустым кошельком в разгар каникул». Имеет смысл установить предельную сумму новогодних трат, определить главные статьи расходов, например «подарки», «новогодний стол» и «празднование» (расходы на елку, фейерверки и т. п.).

Приблизительно сориентироваться поможет информация ВЦИОМ: на встречу 2021 года россияне потратили в среднем 17 161 рубль, в том числе 6 782 рубля на подарки и 5 688 рублей на новогодний стол.

Можно разложить эти деньги по конвертам, а можно воспользоваться мобильными приложениями для финансового планирования. ЦБ дает ссылку на обзор таких сервисов; напомним, что на эту тему недавно был и Fingram на Банки.ру.

Центробанк также рекомендует зарезервировать часть денег на непредвиденные траты и, если они случатся, не упрекать себя в мотовстве, но все-таки постараться не выходить за пределы этой суммы.

2️⃣ «Не ведитесь на предновогодние скидки!» — призывает регулятор, вспоминая в этой связи шутку: «Говорят, под Новый год все всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается».

Заманчивые скидки могут оказаться уловкой, предупреждает ЦБ: перед праздниками ценники нередко завышают в несколько раз, чтобы потом объявить «распродажу». «Присмотритесь к нужным вещам заранее, сфотографируйте или запишите их стоимость и затем проверьте — настоящий это дисконт или лишь хитрый маркетинговый ход», — советует Банк России.

Вообще 3️⃣ сравнивать цены стоит в любом случае, считает регулятор: стоимость одних и тех же товаров в небольших торговых точках, крупных сетевых магазинах, Интернете может иногда различаться в полтора-два раза, поэтому лучше не поддаваться праздничному ажиотажу и не покупать понравившуюся вещь сразу, а сначала сравнить все варианты.

Еще один новогодний лайфхак от ЦБ, на первый взгляд, не похож на финансовый: 4️⃣ «Не верьте приметам». Как следует из материала на Fincult.info, речь идет о том, чтобы не тратить деньги только ради соблюдения каких-то условностей. «Встречать год Голубого Водяного Тигра в бирюзовом свитере или платье небесного цвета — забавно, но совершенно не обязательно», — поясняет Центробанк и призывает вместо того, чтобы «слепо следовать традициям и слушать бой курантов непременно в чем-то новом», начать год с освобождения от стереотипов.

По мнению ЦБ, также лучше 5️⃣ не дарить безделушки на Новый год. Товары с символикой наступающего года продаются по завышенным ценам, да и никому, кроме коллекционеров, не нужны. Стать богаче в будущем году скорее поможет открытие вклада, карты с процентом на остаток средств или индивидуального инвестиционного счета, чем покупка сувенирного тигра.

Чтобы не тратиться на дорогие подарочные коробки и услуги по упаковке, лучше заняться этим вопросом самостоятельно, 6️⃣ превратив упаковку подарков в развлечение. Это способ проявить творческий подход и чувство юмора; можно даже устроить соревнование на самую оригинальную обертку. Идеи оформления можно найти в Интернете, напоминает ЦБ.

7️⃣ «Праздновать дома в кругу близких не только безопаснее в условиях пандемии, но и экономнее, — дает заключительный совет Центробанк. — Стол можно накрыть вместе, поделив расходы. Либо каждый сам приготовит особенное угощение для общего стола».

Чтобы сэкономить на подарках, Центробанк предлагает сыграть в «Тайного Санту», воспользовавшись, например, сервисами MySecretSanta или SecretSantaOrganizer либо организовав подобие офлайн-лотереи: каждый пишет на листочке свое имя и кладет его в мешок или шапку, потом все по очереди вытягивают бумажки — кому чье имя достанется, тот тому и готовит подарок. Можно заранее установить примерную стоимость подарков и обозначить свои пожелания.



«Если следовать этим советам, научиться планировать бюджет и следить за расходами, ваши финансовые решения станут более продуманными и удачными на весь год», — заключают в Центробанке.