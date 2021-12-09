Fingram: десять приложений для планирования бюджета

Если каждый месяц по деньгам вы выходите в ноль вместо того, чтобы откладывать в «подушку безопасности», одалживаете у знакомых или в принципе не умеете планировать свой бюджет, значит, нужна помощь по финансовой грамотности. В новом выпуске Fingram обзор популярных приложений для учета расходов. Сохраняйте, пробуйте и делитесь с миром!

Все версии приложений подходят для iOS и Android.

1. CoinKeeper

Есть платная версия.

Удобный интуитивный дизайн. Чтобы записать расходы, достаточно перетащить монетку со счета на счет или на одну из категорий расходов. Есть лимиты по категориям: приложение возмутится и окрасит иконки в красный, если за месяц вы слишком много потратили. Есть много категорий трат, возможность планировать бюджет, комментарии и метки к расходам, считывание чеков, совместный семейный доступ. В полной версии появляются новые категории трат, напоминания о регулярных платежах и продвинутая статистика. На платформе iOS позволяет импортировать банковские операции в приложение. Сейчас можно подключить импорт операций Тинькофф Банка, Альфа-Банка, СберБанка и ВТБ.

2. Monefy

Есть платная версия.

Режим «Бюджет» позволяет установить ограничения на расходы, чтобы было проще дотянуть до зарплаты. Это не заблокирует карту после превышения лимита, но поможет держать себя в руках. Можно посмотреть по графику, на что вы тратите больше всего. Есть система синхронизации через Google Drive или Dropbox. Там же хранятся резервные копии данных на случай какого-то сбоя или потери смартфона. В бесплатной версии приложения имеются ограничения. В платной появляются новые категории расходов, поддержка нескольких устройств, возможность следить за счетами в разных валютах. Приложение само определяет категории регулярных расходов и не спрашивает, куда отнести траты. Расходы делятся на множество категорий: еда, кафе, такси, одежда, спорт, жилье. Категориями можно управлять. Изменения синхронизируются между вашими устройствами.

3. «Дзен-мани»

Есть платная версия.

Приложение дает ориентиры, с которыми легче принимать решения: аналитика показывает, куда уходят деньги; статистика за прошлые месяцы подсказывает, сколько нужно на обязательные платежи и сколько можно потратить на кофе, книги, кино и поездки; план помогает понять, сколько денег свободно — их можно отложить на важные цели или инвестировать. Приложение сканирует чеки, ведет семейный бюджет, записывает расходы из сообщений банка и экспортирует данные в Excel. Можно синхронизировать приложение с мобильными банками, распределять траты по категориям, сканировать чеки по QR-кодам. Есть совместный доступ для семьи. В платной версии добавляются категории доходов и расходов, а также экран с лимитами трат по ним.

4. «Тяжеловато»

Приложение бесплатное.

Мобильное приложение, которое подсказывает, сколько можно тратить в день, на основе ежемесячного дохода. В случае превышения лимита приложение рассчитает новый бюджет на оставшиеся дни. То же произойдет, если вы потратите меньше: дневной лимит увеличится. Расходы не нужно делить на категории.

5. «Транжира»

Есть платная версия.

Приложение для управления капиталом включает в себя трекер для отчетов о расходах и доходах. Подводит месячный баланс, можно вносить пользовательские категории и балансы. Есть отслеживание бюджета и ежемесячный планировщик; отслеживает расходы и сравнивает с предыдущими месяцами. После приобретения полной версии открывается синхронизация в облачном хранилище, ограничение бюджета по каждой категории и конвертер валют. Также в премиум-версии доступна статистика при просмотре с компьютера и дополнительные иконки для расходов (в стандартной версии их только 16).

6. «Деньги ОК»

Есть платная версия.

Приложение позволяет вести учет расходов и доходов с неограниченным числом счетов и категорий. Можно настроить переводы между счетами и создавать свои. Есть синхронизация с вашими устройствами. Можно сканировать чеки, учитывать расходы в разных валютах. Полная версия открывает годовые отчеты и дополнительные иконки для категорий расходов.

7. Money Lover

Есть платная версия.

Приложение умеет фиксировать ваши долговые обязательства и постоянные выплаты, а также напоминать о необходимости совершить очередной платеж. Есть много подкатегорий: транспорт разделен на такси, парковку, топливо, техобслуживание. Чтобы вы не забыли записать расходы, приложение напомнит об этом в указанное время. Полная версия работает без рекламы. В ней больше иконок, экспорт в Excel и несколько счетов: удобно делить безнал и наличные или бюджеты разных членов семьи. Приложение позволяет вести несколько кошельков. Каждую операцию можно привязывать к мероприятию, потом затраты распределяются по ним.

8. 1Money

Есть платная версия.

Приложение помогает легко вести учет расходов и доходов, планировать семейный бюджет, отслеживать долги и делать сбережения прямо на ходу. Посчитает текущий баланс по всем счетам и покажет структуру трат и поступлений на понятной диаграмме. Можно составлять бюджет на месяцы вперед, добавлять собственные категории, настраивать цвета, иконки и тему оформления. Также можно добавлять счета, расходы и доходы в разных валютах, а автоматически обновляемые текущие курсы валют позволят поддерживать финансы в актуальном состоянии. Можно создавать напоминания о регулярных платежах (оплата по кредитам, коммунальные платежи). Есть синхронизация со всеми вашими устройствами. В платной версии можно создавать любое количество счетов, долгов и целей, любое количество расходов и доходов. Также премиум-версия привязывается к вашей электронной почте.

9. «Дребеденьги»

Есть платная версия.

Кроме стандартного учета расходов по категориям приложение распознает банковские СМС, сканирует чеки по QR-коду, автоматически разбивает по позициям и определяет категории расходов. Для каждого счета можно загружать свои иконки или выбирать из списка. Есть учет долгов, отчеты по долгам отдельно и в сравнении с общими расходами. Можно вести бухгалтерию в разных валютах, на разных счетах. В платной версии есть семейный режим, экспорт данных в Excel, возможность планирования бюджетов и динамика остатков.

10. Money Manager Expense & Budget

Есть платная версия.

Приложение позволяет контролировать доходы, расходы, а также предоставляет исчерпывающую статистику за любой интересующий вас период времени. Есть доступ к данным с компьютера, система двойной записи, планирование бюджета по отдельным категориям, управление кредитными и дебетовыми картами. Можно переводить средства между активами, оптимизировать управление зарплатами, рассроченными платежами и выплатами по кредитам, создавая повторяющиеся операции. Есть распределение доходов и расходов по категориям, графики изменения состояния активов. Также можно осуществлять резервное копирование данных и отправлять их по e-mail, восстанавливать данные из файлов, экспортировать данные в Excel.

А вы пользуетесь приложениями для учета финансов? Какие больше нравятся?