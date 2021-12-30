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АБР: запуск платформы «Знай своего клиента» позволит сократить число ошибочных отказов

30.12.2021 10:35
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Запуск платформы «Знай своего клиента» позволит сократить число ошибочных отказов и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, рассказал в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

«К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям. Юрлицам и ИП будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций. Мы ждем, что запуск платформы ЗСК, наоборот, позволит сократить ошибочные отказы и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей», — сказал он.

При этом, подчеркнул Лунтовский, следует учитывать, что схемы сомнительных операций постоянно модифицируются и усложняются.

«Многие из них реализуются одновременно в нескольких финансовых учреждениях. Уровень подготовленности организаторов сомнительных схем как с технической, так и с правовой стороны сейчас очень высок. Все это увеличивает финансовые, материальные и трудовые затраты банков, необходимые для поддержания на приемлемом уровне работы IT-систем и аналитики комплаенс-подразделений. Благодаря внедрению новой системы часть этих затрат удастся сократить», — заключил он.

Количественное ограничение займов на человека, которое начнет действовать в середине 2022 года, рискует привести к активизации «черных кредиторов». Такими опасениями в интервью «Известиям» поделился президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

 30.12.2021 09:00

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