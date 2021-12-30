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Президент АБР: «Из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы»

30.12.2021 09:00
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Количественное ограничение займов на человека, которое начнет действовать в середине 2022 года, рискует привести к активизации «черных кредиторов». Такими опасениями в интервью «Известиям» поделился президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

По словам Лунтовского, закон, наделяющий ЦБ правом количественно ограничивать выдаваемые на одного человека кредиты, вступит в силу с 1 июля 2022 года, и для банков это приведет к росту операционной нагрузки, придется менять отлаженные процессы — нести дополнительные издержки.

«Вполне возможно, что появится новая отчетность. Однако позиция ЦБ понятна — доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году выросла до 31%. Усиление защиты розничного клиента действительно назрело», — отметил он.

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Однако, подчеркнул президент АБР, основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к займам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования.

«Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг. Мы опасаемся, что из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы», которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу», — заключил он.

Самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве.

 28.12.2021 12:20

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