НБКИ: средний размер лимитов по кредитным картам растет четвертый месяц подряд

Средний размер лимита по выданным кредитным картам растет уже четыре месяца подряд, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Так, в ноябре 2021 года он составил 72,2 тыс. рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Начиная с июля 2021 года он вырос на 7,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам сократился на 1%.

Самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (109,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (93,3 тыс. рублей), Московской (90,8 тыс. рублей) и Ленинградской (82,9 тыс. рублей) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (82,6 тыс. рублей).

Динамика среднего лимита отличается разнонаправленностью. Так, показатель за год сильнее всего вырос в Ленинградской области (+13%), Краснодарском крае (+5,1%), Санкт-Петербурге (+4,5%), Ставропольском крае (+3%) и Московской области (+2,4%). Наибольшее сокращение среднего лимита за год было отмечено в Краснодарском крае (-9,1%), Тюменской (-8,9%) и Иркутской (-5,4%) областях, Пермском крае (-5,2%) и Ростовской области (-4,6%). В Москве средний лимит по выданным кредитным картам в ноябре снизился на 0,6%.