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НБКИ: средний размер лимитов по кредитным картам растет четвертый месяц подряд

28.12.2021 12:20
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний размер лимита по выданным кредитным картам растет уже четыре месяца подряд, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Так, в ноябре 2021 года он составил 72,2 тыс. рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Начиная с июля 2021 года он вырос на 7,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам сократился на 1%.

Самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (109,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (93,3 тыс. рублей), Московской (90,8 тыс. рублей) и Ленинградской (82,9 тыс. рублей) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (82,6 тыс. рублей).

Динамика среднего лимита отличается разнонаправленностью. Так, показатель за год сильнее всего вырос в Ленинградской области (+13%), Краснодарском крае (+5,1%), Санкт-Петербурге (+4,5%), Ставропольском крае (+3%) и Московской области (+2,4%). Наибольшее сокращение среднего лимита за год было отмечено в Краснодарском крае (-9,1%), Тюменской (-8,9%) и Иркутской (-5,4%) областях, Пермском крае (-5,2%) и Ростовской области (-4,6%). В Москве средний лимит по выданным кредитным картам в ноябре снизился на 0,6%.

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