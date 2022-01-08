Все новости

​ПСБ запустил робота-советника для частных инвесторов

08.01.2022 15:46
3 102
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

Промсвязьбанк предоставил своим клиентам услугу робота-советника для формирования индивидуального инвестиционного портфеля, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно зайти в приложение «ПСБ Инвестиции», в разделе «Робот-советник» выбрать, к какому договору подключить услугу, и заполнить анкету. «На основании ответов сервис определит инвестиционный профиль клиента и автоматически сформирует сбалансированный портфель, соответствующий этому профилю, с оптимальным соотношением риска и доходности», — говорится в релизе.

Сервис доступен для клиентов, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В банке добавили, что робот-советник также позволяет получать профессиональные рекомендации по своевременной ребалансировке сформированного портфеля. Вместе с тем финальное решение по покупке или продаже ценных бумаг клиент всегда принимает самостоятельно.

«Новый сервис будет особенно полезен начинающим инвесторам, которые делают первые шаги на фондовом рынке и пока только изучают, как устроена торговля на бирже, а для опытных инвесторов робот-советник станет еще одним инструментом в поиске инвестиционных идей», — прокомментировал директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Горячая линия

Логотип "Промсвязьбанка" Дмитрий Двойнев

Дмитрий Двойнев

главный специалист отдела по работе с отзывами
Задать вопрос
Логотип "Промсвязьбанка" Маржана Адамова

Маржана Адамова

руководитель группы по работе с VIP клиентами
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 74,53 рубля
Компании и банки достигли рекордного привлечения на рынке публичного долга по итогам 2021 года
Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль сдает позиции
Владельцы дефолтных бондов «дочки» ОВК потребовали от нее 16 млрд рублей