​ПСБ запустил робота-советника для частных инвесторов

Промсвязьбанк предоставил своим клиентам услугу робота-советника для формирования индивидуального инвестиционного портфеля, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно зайти в приложение «ПСБ Инвестиции», в разделе «Робот-советник» выбрать, к какому договору подключить услугу, и заполнить анкету. «На основании ответов сервис определит инвестиционный профиль клиента и автоматически сформирует сбалансированный портфель, соответствующий этому профилю, с оптимальным соотношением риска и доходности», — говорится в релизе.

Сервис доступен для клиентов, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.



В банке добавили, что робот-советник также позволяет получать профессиональные рекомендации по своевременной ребалансировке сформированного портфеля. Вместе с тем финальное решение по покупке или продаже ценных бумаг клиент всегда принимает самостоятельно.

«Новый сервис будет особенно полезен начинающим инвесторам, которые делают первые шаги на фондовом рынке и пока только изучают, как устроена торговля на бирже, а для опытных инвесторов робот-советник станет еще одним инструментом в поиске инвестиционных идей», — прокомментировал директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.